Pistorius schwört Soldaten auf zusätzliche Anforderungen ein: "Im Ernstfall auch unter Einsatz des eigenen Lebens."

Anlässlich des ersten Veteranentags am kommenden Sonntag hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz gewürdigt und auf zusätzliche Anforderungen eingeschworen. "Beim Veteranentag geht es mir darum, all den Männern und Frauen Danke zu sagen, die bereit sind, für die äußere Sicherheit des Landes zu sorgen", sagte Pistorius der "Rheinischen Post". "Im Ernstfall auch unter Einsatz des eigenen Lebens."

Gemeint seien die zehn Millionen Veteranen, also aktive Soldaten sowie ehemalige.



"In den vergangenen zweieinhalb Jahren konnte ich hautnah miterleben, wie hochprofessionell unsere Truppe arbeitet: bei Übungen im In- und Ausland, im Kampfpanzer oder Eurofighter, an der Ostflanke in Litauen. Aber auch, als die Bundeswehr Bürger aus dem Sudan evakuiert hat", so der Minister weiter. "Klar ist also: schon jetzt haben wir eine starke Armee. Dafür hat sie unseren Respekt verdient", so Pistorius.



Zugleich machte er deutlich: Die Anforderungen an die Soldaten würden in Zukunft sogar noch steigen. "Die Bedrohungslage hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. Wir müssen klarmachen: Wir können unser Land und das Bündnis verteidigen, wenn es angegriffen würde", sagte Pistorius.



Quelle: dts Nachrichtenagentur