Wahlwiederholung in Berlin: Senat lässt über Monate Bürgerämter schließen

Weiter berichtet RT DE: "Auf Anordnung des Verfassungsgerichtes vom 16. November müssen die Berliner Abgeordnetenwahlen wegen nachgewiesener Pleiten, Pech und Pannen am 12. Februar 2023 wiederholt werden. Im Rahmen der notwendigen Vorbereitungen benötigt der Berliner Senat ausreichend Räume und Mitarbeiter für die Umsetzung des neuen Wahltages. Mitteilungen mehrerer Bezirke, wie auch die direkte Anfrage des lokalen Senders RBB24 an die Leiter der Bürgerämter ergab, bedeuten nun zusätzlichen Ärger für die ohnehin diesbezüglich gestressten Hauptstädter.

Ein seit Jahren zu erwartendes und eingeplantes Ärgernis stellt unter anderem generell der Versuch dar, einen zeitnahen behördlichen Termin zu ergattern. Diese Realität wird jetzt zum Jahreswechsel noch schwieriger werden. Der Sender RBB24 informierte zu dem Thema Wahlvorbereitungen am 18. November:

"Eine Umfrage des rbb in den zwölf Bezirken ergab, dass manche Bürgerämter komplett geschlossen werden, andere müssen mit weniger Personal auskommen. Die Menschen in Berlin werden die Hektik der Verwaltung bei der Wahlvorbereitung also konkret im Alltag spüren."