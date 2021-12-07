Selbstbewusstsein statt Defizitblick – Appell an den Osten

Entwicklungsministerin Svenja Schulze betont laut dts die Erfolge Ostdeutschlands und ruft zu mehr Selbstbewusstsein auf. Gleichwohl verweist sie auf Aufgaben bei Löhnen, Vermögen und Repräsentanz.

In Innovationsclustern, erneuerbaren Energien und Mikroelektronik habe der Osten „handfeste Standortvorteile“ aufgebaut. Demografische und strukturelle Brüche der 1990er seien nicht verschwunden, aber zunehmend überformt von neuen Investitionen. Sichtbarkeit in Führungsetagen, Wissenschaft und Medien bleibe ein Thema.

Das Einheits-Lagebild zeigt: Viele Lebensindikatoren nähern sich an, regionale Unterschiede bleiben groß. Die Debatte dreht sich nun stärker um gleichwertige Lebensverhältnisse und zukunftsfähige Industriepolitik – weniger um eine pauschale Ost-West-Schablone.

Quelle: ExtremNews



