Umfrage-Hammer: AfD jetzt bei 25 Prozent!

Diese Umfrage ist der Hammer, doch der Mainstream will sie am liebsten verschweigen! Es sind jetzt weniger als drei Wochen bis zur Bundestagswahl. Was denkt Deutschland wirklich über die AfD und Alice Weidel? Wir zeigen Ihnen heute Zahlen, welche Sie sonst nirgendwo zu Gesicht bekommen! Darüber sprechen heute Jürgen Elsässer und Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV