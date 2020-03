DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Mehrheit macht sich wegen Corona wenig bis gar keine Sorgen

Eine Minderheit der Wahlberechtigten macht sich aktuell große (29 Prozent) bis sehr große (19 Prozent) Sorgen, dass sie selbst oder Familienangehörige sich an der Lungenkrankheit infizieren. Der Mehrheit der Bürger sorgen sich wenig (31 Prozent) oder sind sind sorglos (20 Prozent).

Am 5. März 2020 hatten 23 Prozent der Deutschen angegeben, sich große oder sehr große Sorgen über eine Infektion zu machen. Bei den älteren Menschen ist die Sorge vor einer Ansteckung etwas geringer ausgeprägt als bei den Jüngeren bis 40 Jahren. Aber auch bei den über 65jährigen sind 43 Prozent besorgt.

Bundesregierung punktet mit Krisenmanagement Zwei Drittel der Wahlberechtigten (65 Prozent) zeigen sich mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung aktuell zufrieden. Ein Drittel (33 Prozent) ist unzufrieden. Die Anhänger der Regierungsparteien und auch die Anhänger der Oppositionsparteien zeigen sich mehrheitlich zufrieden mit der Art und Weise, wie das Bundeskabinett mit der aktuellen Corona-Krise agiert. Allein die AfD-Anhänger sind in ihrem Urteil gespalten.

Sonntagsfrage: Anstieg für die Union

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU auf 30 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 23 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die SPD würden sich jeweils 14 Prozent entscheiden, für die AfD 10 Prozent. Die Linke käme auf 9 Prozent der Stimmen, die FDP auf 7 Prozent. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 44 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 5. März 2020 gewinnt die Union drei Prozentpunkte und die FDP einen Prozentpunkt. Die SPD und die AfD verlieren jeweils zwei Prozentpunkte. Der Stimmenanteil für die Grünen und die Linke bleibt unverändert.

Studieninformation

Der DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des ARD Morgenmagazins. Befragt wurden vom 17. und 18. März 1.035 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5 Prozent) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0172 - 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden. Die Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 20. März 2020, veröffentlicht.

Die Fragen im Wortlaut:

1. Mittlerweile sind in verschiedenen Ländern Personen am sogenannten Corona-Virus erkrankt, darunter auch in Deutschland. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie selbst oder Mitglieder Ihrer Familie sich mit dem neuen Corona-Virus anstecken? 2. Wie zufrieden sind Sie mit dem aktuellen Krisenmanagement der Bundesregierung? 3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?

Quelle: ARD Das Erste (ots)