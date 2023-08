Wir sind Volkspartei: AfD-Wählerpotenzial schon bei 33 Prozent!

Dieses Umfrage-Beben lässt die Ampel-Parteien zittern: Laut einer Erhebung des INSA-Instituts haben 33 Prozent der Deutschen bereits darüber nachgedacht, die AfD zu wählen! Auch beim aktuellen INSA-Meinungstrend kann sich die AfD über Zugewinne freuen und rückt immer näher an die CDU-Umfragewerte heran. Nur noch fünf Prozent sind wir entfernt von dem Ziel, bundesweit die Nummer 1 zu werden. Das klare Signal: Wir sind Volkspartei – und zwar in allen Regionen, Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Die wachsende Zustimmung ist Ausdruck der Tatsache, dass sich die Menschen berechtigterweise nach einer politischen Wende sehnen. Die AfD hat sich über Jahre hinweg immer größere Anerkennung erkämpft – weil wir zu unseren Prinzipien und Überzeugungen stehen, auch wenn das politisch korrekte Meinungskartell tobt und zetert. Wir bleiben dabei: Deutschland und seine Bürger müssen immer an erster Stelle stehen! Deswegen schließen sich immer mehr Mitglieder und Wähler unserer Partei an und kämpfen mit uns: Für geschützte Grenzen und den Erhalt unseres Wohlstands, gegen Heizungs-Verbote und Massenmigration. Jetzt geht es erst richtig los: Schließen auch Sie sich an – als Wähler, als Unterstützer oder am besten gleich als Parteimitglied! Hier finden Sie den AfD-Mitgliedsantrag: https://www.afd.de/mitglied-werden/ Quelle: AfD Deutschland