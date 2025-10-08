„Infrastruktur statt Gießkanne“ – Berater lehnt Prämien ab

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 08.10.2025 um 18:56 durch Sanjo Babić
Der Ökonom und Regierungsberater hält generelle Zuschüsse an Käufer für teuer und wenig treffsicher – sinnvoller seien gezielte Investitions- und Infrastrukturimpulse. Dies berichten übereinstimmend Interviews/Statements Südekum (Surplus-Magazin, HHU/DF-Interviews), Branchenberichte.

Während Union und SPD Kaufanreize diskutieren, mahnt Südekum Wirksamkeit vor Volumen an: Die Nachfrage nach E-Autos lasse sich nicht dauerhaft subventionieren; entscheidend seien Netzausbau, Ladepunkte und verlässliche Rahmenbedingungen. 

Branchenportale berichten zugleich von Koalitionsplänen für neue Kaufanreize – konkrete Ausgestaltung offen. In der Wissenschaft gilt eine Fokussierung auf Infrastruktur und Betriebskosten (z. B. Strompreiskompensation) als effizienter als Kaufzuschüsse mit Mitnahmeeffekten. 

