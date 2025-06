Klüssendorf von schlechtem Wahlergebnis für Klingbeil geschockt

Der neugewählte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf zeigt sich schockiert über das schlechte Abschneiden Lars Klingbeils bei seiner Wiederwahl zum SPD-Vorsitzenden.

Klüssendorf sagte am Samstag dem Nachrichtensender "Welt": "Erst mal hat mich das auch getroffen. Also das ist etwas, was einen nicht irgendwie emotionslos zurücklässt, sondern in dem Moment ist man gewissermaßen natürlich auch erst mal perplex, weil ich auch mit so einem Ergebnis nicht gerechnet hätte in der Art und Weise. Das hat die Diskussion aus meiner Sicht nicht hergegeben."



"Aber es zeigt eben, dass doch nach dem Wahlergebnis auch starke Verletzungen entstanden sind, dass sich da auch der Druck dann entladen hat. Das, was auch an Unzufriedenheit natürlich nach diesem wirklich historisch schlechten Wahlergebnis auch einfach in der Mitgliedschaft bei den Delegierten war. Und es gilt jetzt darum, sich das Vertrauen zurückzuarbeiten."



"Wir sind natürlich auf der Suche nach Antworten. Und ich meine, das ist ein Vertrauensverlust, der sich über, ich glaube, zwei Jahrzehnte jetzt entwickelt hat. Es ist keine Entwicklung, die nur über die letzte Ampelkoalition zu erklären ist, sondern es ist etwas Längerfristiges. Und man merkt einfach bei den Delegierten, dass wir alle so ein bisschen darum ringen, was ist jetzt der richtige Weg, was braucht es für Antworten, was gibt auch diese Weltlage gerade uns vor, womit müssen wir uns beschäftigen. Und da ist natürlich gerade viel, viel los. Wir haben heute die Diskussion auch um die Außenpolitik, Israel, Gaza, Israel, Iran, morgen das Thema AfD. Also da ist einfach eine Menge jetzt an Diskussionen noch zu führen", so der Generalsekretär.

Quelle: dts Nachrichtenagentur