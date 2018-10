Bundesregierung gibt Milliarden für Batteriezellen

Die Bemühungen der Politik um eine Fertigung von Batteriezellen in Deutschland bekommen Konturen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will am 13. November ein Industriekonsortium vorstellen, das eine entsprechende Fabrik baut. Dazu stellt die Bundesregierung eine Milliarde Euro Anschubfinanzierung bereit.

Wie der Tagesspiegel erfuhr, gehören der Zellenhersteller Varta Microbattery aus dem schwäbischen Ellwangen sowie die Kölner Ford Werke zu dem Konsortium. Quelle: Der Tagesspiegel (ots)

