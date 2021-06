Gebauer zur Schulstudie: "Schulen dürfen nicht noch einmal ohne Unterricht geschlossen bleiben"

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) lehnt mit Blick auf eine Studie zur mangelnden Effektivität von Distanzunterricht in der Pandemie eine erneute Schließung der Schulen ab. "Der regelmäßige persönliche Kontakt von Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrkräften ist auf Dauer durch nichts zu ersetzen. Mit Blick auf die heutige digitale Ausstattung der Schulen dürfen wir daher nicht noch einmal zulassen, dass die Schulen ohne Unterricht geschlossen bleiben", sagte Gebauer dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Die Metastudie der Goethe-Universität Frankfurt zeige, dass "der für unsere Kinder und Jugendlichen mit Abstand beste Ort des Lernens" die Schule sei. Als Ministerin habe sie sich "stets nach Kräften dafür eingesetzt, den Präsenzunterricht unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten".

Seit dem Sommer 2020 hätten Bund und Land NRW "die mit einem Umfang von 350 Millionen Euro größte digitale Ausstattungsoffensive aufgelegt, die es an den Schulen in Nordrhein-Westfalen je gegeben hat. Ich bin sicher, dass der Distanzunterricht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr deutlich besser organisiert und durchgeführt werden konnte, als dies zu Beginn der Pandemie der Fall war."



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)