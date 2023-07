AfD: Den Klebe-Extremisten die Rückendeckung entziehen!

Und wieder werden vor den Augen der Bundesregierung schwere Straftaten begangen, in aller Öffentlichkeit angekündigt und in organisierter Weise umgesetzt: In insgesamt 26 Städten hat die sogenannte „Letzte Generation“ für den heutigen Freitag Verkehrsblockaden angekündigt. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Nicht nur verspätetes Eintreffen von Arbeitnehmern bei der Arbeit, sondern auch mögliche Todesfälle durch blockierte Rettungsfahrzeuge werden dabei ganz offen in Kauf genommen – während die Ampel-Regierung tatenlos zusieht. Schlimmer noch: Die Sympathie-Bekundungen kommen von der Regierungsbank. „Es ist absolut legitim, für seine Anliegen zu demonstrieren und dabei auch Formen des zivilen Ungehorsams zu nutzen“, sagte die grüne Umweltministerin Steffi Lemke schon im vergangenen Jahr und meinte damit die vermeintlichen „Proteste“ der Klebe-Extremisten. Anstatt dafür zu sorgen, dass Kriminelle mit einer harten Strafe rechnen müssen und ins Gefängnis wandern, werden die Autofahrer kriminalisiert, die sich gegen regierungsgeförderten Terror wehren. Es reicht! Gerne dürfen die Klima-Extremisten sich künftig an einer besonders spannenden Stelle festkleben – nämlich am Gitter ihrer Gefängniszelle. Allerdings nur von innen – falls sich der Kleber doch mal lösen sollte." Quelle: AfD Deutschland