CSU fordert Lieferung von Patriot-Abwehrraketen an Ukraine

Die CSU fordert die Lieferung von Patriot-Abwehrraketen an die Ukraine. "Wir haben in dem Verlauf des Krieges feststellen können, was der Ukraine am meisten hilft, ist die Unterstützung mit Waffen, um der russischen Aggression auch standhalten zu können", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber den Sendern RTL und ntv.

Huber weiter: "Und insofern fordern wir natürlich auch die Bundesregierung auf, den Worten Taten folgen zu lassen und die Ukraine noch stärker mit Waffen zu unterstützen, auch mit Patriot-Abwehrraketen." Der Generalsekretär fordert auch die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern. "Auch hier gilt es, dass die Ukraine unterstützt werden muss, wie ich gerade angesprochen habe." Quelle: dts Nachrichtenagentur