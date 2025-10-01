Klecker: „Eugen-Bolz-Preis wird zum Gesinnungspreis degradiert“

„Wenn ein Komiker wie Hape Kerkeling nicht für künstlerische Leistungen, sondern für politisch-ideologische Aussagen geehrt wird, dann hat das mit einer unabhängigen Kulturpreisvergabe nichts mehr zu tun.“ Das erklärte der medienpolitische AfD-Fraktionssprecher Dennis Klecker MdL anlässlich der Verleihung des Eugen-Bolz-Preises in Rottenburg. „Der Preis soll Persönlichkeiten würdigen, die sich aus religiöser Verantwortung oder publizistisch für Rechtsstaat und Verfassung verdient gemacht haben. Nun aber wird er zum Vehikel einer einseitigen Gesinnungspolitik umfunktioniert.“

Klecker weiter: "Statt kulturelle Vielfalt zu fördern, werde hier ein Klima geschaffen, in dem ausschließlich politisch erwünschte Haltungen ausgezeichnet werden, kritisiert Klecker: „Das bedeutet im Klartext: Wer sich gegen ‚rechts‘ positioniert, wird geehrt – wer konservative oder kritische Positionen vertritt, hat keine Chance.

Dadurch entsteht eine verdeckte Zensur des gesellschaftlichen Diskurses. Eine pluralistische Demokratie lebt von der Anerkennung unterschiedlicher Stimmen. Wenn Preise nur noch als Verstärker des Mainstreams vergeben werden, verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. Staatlich geförderte Gesinnungspflege wird genug betrieben.“

Quelle: AfD BW