Adam Balten: Ohne Kernenergie keine stabile Energiezukunft

Adam Balten: Ohne Kernenergie keine stabile Energiezukunft

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 09:40 durch Sanjo Babić
Adam Balten (2025) Bild: AfD Deutschland
Zu Meldungen, wonach in den nächsten zehn Jahren in Deutschland 71 neue Gaskraftwerke der 500-Megawattklasse zum Erhalt der Versorgungssicherheit benötigt werden, erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Adam Balten: „Die Bundesregierung will in den kommenden zehn Jahren 71 neue Gaskraftwerke bauen. Diese Zahl zeigt die ganze Absurdität der aktuellen Energiepolitik."

Balten weiter: Statt bewährte Kernkraftwerke weiter zu nutzen, sollen teure Ersatzlösungen geschaffen werden, die Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit nicht garantieren. Die Abschaltung funktionierender Kernkraftwerke nimmt dem Energiesystem Stabilität und Verlässlichkeit. 

Gaskraftwerke allein können diese Rolle nicht erfüllen. Kernenergie bietet eine sichere und langfristig tragfähige Möglichkeit der Energieversorgung. Forschung, Erhalt und Ausbau in diesem Bereich sind aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion daher dringend notwendig.“

Quelle: AfD Deutschland

Termine
Kommende Termine
