Miguel Klauß: „Bald weniger Elterntaxis an Schulen“

„Minister Hermanns (Grüne) Erlass gegen Elterntaxis mag sekundär der Verkehrs- und Körpererziehung dienen – primär ist er die Benachteiligung, ja Vertreibung der motorisierten Eltern.“ Mit diesen Worten reagiert der verkehrspolitische AfD-Fraktionssprecher Miguel Klauß MdL auf die Ausweitung der „Movers“-Kampagne.

Klauß weiter: „Hermanns Handlungsbedarf rührt schlichtweg daher, dass der ÖPNV unzuverlässig, schmutzig und gefährlich ist. Eltern bringen ihre Kinder nicht zum Spaß mit dem Auto zur Schule. Dazu kommt, dass aufgrund der massiven Steuer- und Abgabenbelastung heute öfters beide Elternteile arbeiten gehen müssen und somit das Kind auf dem Weg zur Arbeit mitnehmen.“

Quelle: AfD BW