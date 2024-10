Türkische Gemeinde feiert Özdemir-Kandidatur in Baden-Württemberg

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, sieht in der Kandidatur des Grünen-Politikers Cem Özdemir für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg einen Gewinn für Menschen mit Migrationsgeschichte. "Die Kandidatur ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Signal, darunter auch für Menschen mit Migrationsgeschichte. Sie ist eine Erfolgsgeschichte für unser Land", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Cem Özdemir hat sich als Politiker und als Vertreter der schwäbischen Kultur einen Namen gemacht. Und ich kenne ihn als lupenreinen Demokraten, der mit Differenzen umgehen kann. Er wandelt auf den Spuren von Winfried Kretschmann, Erwin Teufel und Lothar Späth und könnte sich zu einem Landesvater entwickeln. Das spielt für Baden-Württemberg eine wichtige Rolle." Sofuoglu ist auch Vorsitzender des baden-württembergischen Landesverbandes der Türkischen Gemeinde. Özdemirs Eltern wanderten aus der Türkei ein, er selbst wurde im schwäbischen Bad Urach geboren. Quelle: dts Nachrichtenagentur