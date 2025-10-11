Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik NIUS rechnet ab: Drei Merz-„Unwahrheiten“ in 7 Tagen

NIUS rechnet ab: Drei Merz-„Unwahrheiten“ in 7 Tagen

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 10:37 durch Sanjo Babić
Pinocchio: bekommt lange Nase durchs Lügen. Bild: pixelio.de/Bredehorn.J
Pinocchio: bekommt lange Nase durchs Lügen. Bild: pixelio.de/Bredehorn.J

NIUS präsentiert einen Clip, in dem drei Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz als „unwahr“ kritisiert werden. Das Portal stellt den Zitaten Gegenrecherchen gegenüber und erläutert Quellenlage und Kontext. Die CDU verweist regelmäßig darauf, dass Aussagen verkürzt wiedergegeben würden.

Faktenchecks vergleichen Wortlaut, Zeitpunkte und amtliche Statistiken miteinander. Streit entsteht häufig darüber, ob Formulierungen als Meinungsäußerung oder Tatsachenbehauptung zu werten sind. Juristen erinnern daran, dass Korrekturen und Richtigstellungen zur politischen Debatte gehören.

Für die Öffentlichkeit ist Transparenz der Datengrundlagen entscheidend. Medienforscher empfehlen, Methodik und Unsicherheiten offen zu legen. Ob der Clip Debattenverlauf messbar beeinflusst, zeigen Resonanz und Reaktionen der Beteiligten.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte planum in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige