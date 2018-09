Scheuer will Tauschoptionen für Dieselbesitzer

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat für Tauschoptionen für Dieselautos geworben. "Ich habe sowohl mit den deutschen, als auch mit den ausländischen Herstellern Gespräche geführt und ich kann ihnen sagen, dass es attraktive Tauschoptionen für die Dieselbesitzer gibt", sagte Scheuer am Freitag dem Fernsehsender n-tv. Diese Optionen seien von der Prämiengestaltung höher als jede Hardwarenachrüstung.

"Ich werde der Bundeskanzlerin vorlegen, dass die Hardwarenachrüstung weiterhin von mir mit Bedenken versehen ist und wir die Flottenerneuerung brauchen", so Scheuer. Diese Tauschprämien würden am Markt für die deutschen, aber auch für die ausländischen Hersteller den Markt ordentlich durchwirbeln und interessante Modelle als Ergebnis haben für den Verbraucher, so der Verkehrsminister.

Quelle: dts Nachrichtenagentur