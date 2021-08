Kritik an Merkel nach Kinobesuch am Montagabend

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht nach einem Kinobesuch am Montagabend in der Kritik. Während die Luftwaffe in Afghanistan unter schwierigen Bedingungen versuchte, Deutsche und afghanische Ortskräfte auszufliegen, nahm die Kanzlerin an der Premiere von "Die Unbeugsamen" im Delphi-Filmpalast in Berlin-Charlottenburg teil.

"Das muss dieses `Gespür` sein, von dem viele politische Beobachter immer wieder sprechen, wenn sie über Angela Merkel reden", kommentierte der stellvertretende Chefredakteur der "Bild-Zeitung", Paul Ronzheimer, den Kinobesuch der Kanzlerin. Die Zeitung macht ihre Printausgabe vom Dienstag mit der Kritik auf und hat ein großes Foto der lachenden Kanzlerin auf ihrer Titelseite. Offenbar ignorierte die Kanzlerin auch einen Hinweis ihrer Verteidigungsministerin: "Lassen Sie uns alle in Gedanken bei jenen sein, die jetzt nach Afghanistan fliegen, um Menschen zu retten und bei jenen, die dort unten auf Rettung warten", hatte Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zuvor gesagt. Quelle: dts Nachrichtenagentur