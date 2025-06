Lars Schieske: Absage der internationalen Feuerwehrwettkämpfe 2026 ist eine Blamage für die Politik

Zur Absage der internationalen Feuerwehrwettkämpfe 2026 in Berlin erklärt Lars Schieske: „Die Absage der Feuerwehrwettkämpfe ist ein fatales Signal an all jene, die sich tagtäglich für unser Land einsetzen. Statt die Berliner Feuerwehr und das Ehrenamt im Jubiläumsjahr zu stärken, scheitert das Großereignis an mangelnder Unterstützung und politischer Tatenlosigkeit."

Schieske weiter: "Besonders enttäuschend ist, dass trotz mündlicher Zusagen aus der Bundespolitik die nötige Finanzierung nicht gesichert wurde. Wieder einmal stehen leere Versprechen der Bundesregierung am Ende – auf Kosten von Feuerwehr und Bevölkerungsschutz. Mit der Absage wird ein wichtiger Beitrag zur Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung geopfert. Dieses Großereignis hätte den gesellschaftlichen Wert und den enormen Einsatz unserer Feuerwehrleute sichtbar gemacht und zudem ihre Vernetzung und Motivation spürbar gestärkt. Die AfD-Fraktion wird dieses Thema im Ausschuss für Sport und Ehrenamt zur Sprache bringen und die Verantwortlichen zur Rede stellen. Wir brauchen endlich Verlässlichkeit, klare Prioritäten und echte Wertschätzung für unsere Einsatzkräfte – nicht nur leere Worte.“ Quelle: AfD Deutschland