Fünf-Jahres-Hoch bei Umfrage: AfD nun bei 17 Prozent, Stern der Grünen sinkt weiter

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2018 erreicht die AfD laut einer Umfrage wieder 17 Prozent der Stimmen. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen sind weiter im Sinkflug und kommen nur noch auf 14 Prozent. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zum ersten Mal seit fünf Jahren kommt die AfD wieder auf 17 Prozent der Stimmen – das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche und mehr als doppelt so viel, wie die FDP aktuell an Stimmen erhalten würde (acht Prozent, ein Punkt weniger als in der Vorwoche). Das ergab eine Insa-Umfrage im Auftrag der Bild.



Die Kanzler-Partei SPD verharrt demnach bei 21 Prozent, die CDU weiter bei 28 Prozent. Die Linke kann einen Punkt zulegen und würde es mit fünf Prozent knapp wieder in den Bundestag schaffen. Auf die sonstigen Parteien entfallen zusammen sechs Prozent.

Die Grünen hingegen verlieren in der Woche der Entlassung von Staatssekretär Patrick Graichen einen Punkt. Sie liegen damit nur noch bei 14 Prozent und damit unter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl (14,8 Prozent). Die aktuelle Bundesregierung würde mit diesen Ergebnissen keine Mehrheit im Bundestag mehr bekommen."

Quelle: RT DE