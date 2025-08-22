Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bund plant neue Vorgaben für Tragfähigkeit von Brücken für Panzer

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 15:40 durch Sanjo Babić
Brückenlegepanzer "Biber"
Brückenlegepanzer "Biber"

Foto: Sonaz
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Bundesregierung plant neue Vorgaben zur Tragfähigkeit von Brücken, um sie für moderne Panzer tauglich zu machen. Wie die "Kölnische Rundschau" in ihrer Samstagsausgabe berichtet, sollen Brückenbauten künftig für höhere militärische Lastenklassen ("Military Load Classification", MLC) ausgelegt werden.

"Die neuen MLC werden bei der Planung von Neubauten und Ersatzneubauten sowie bei Verstärkungsmaßnahmen je nach technischen Möglichkeiten und Machbarkeit berücksichtigt, insofern diese Bauwerke militärisch relevant sind", sagte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums dem Blatt.

Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, sagte der Rundschau, der Investitionsstau bei der Infrastruktur sei gewaltig und die Kommunen bräuchten endlich die notwendigen Mittel, um ihn aufzulösen. "Die Infrastruktur wieder fit zu machen, ist und bleibt ein Riesenthema für die Kommunen, allein schon für die zivile Nutzung. Durch den Operationsplan Deutschland hat das Thema jetzt eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Wenn dadurch das Bewusstsein in der Bundespolitik wächst, dass mehr Mittel in die Infrastruktur vor Ort fließen müssen, kann uns das nur recht sein."

Quelle: dts Nachrichtenagentur


