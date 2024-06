Scholz dämpft Erwartungen an Ukraine-Friedenskonferenz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht der Ukraine-Friedenskonferenz mit gedämpften Erwartungen entgegen. "Es werden viele Fragen diskutiert über Frieden und Sicherheit, aber nicht die ganz große", sagte Scholz dem TV-Sender "Welt" am Samstag beim G7-Gipfel in Bari.

"Das war von vornherein so geplant." Es handle sich "hier um ein Pflänzchen, das gegossen werden muss, aber natürlich auch mit der Perspektive, dass dann mehr daraus werden kann", so der Kanzler. Konkret äußerte er die Hoffnung auf eine Folge-Konferenz, "in der dann auch mehr und die großen Dinge besprochen werden können". Daher sei die jetzige Konferenz, zu der Scholz am Abend weiterreisen will, "ein wichtiger Schritt dazu, dass wir vorankommen".

Quelle: dts Nachrichtenagentur