Beyer wird neuer Amerikabeauftragter der Bundesregierung

Der Ratinger CDU-Abgeordnete Peter Beyer (47) wird neuer Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" unter Berufung auf Koalitionskreise.

Danach soll das Kabinett die Personalie an diesem Mittwoch beschließen. Der bisherige Amtsinhaber, der Solinger CDU-Abgeordnete Jürgen Hardt, werde sich auf seine Aufgaben als außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion konzentrieren.

Hintergrund Peter Beyer

Geboren wurde Peter Beyer am 25. Dezember 1970 in Ratingen. Nach dem Abitur 1991 leistete er seinen Wehrdienst in einer Kompanieführungsgruppe in Wuppertal ab. Im direkten Anschluss begann er sein Studium der Staats- und Rechtswissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Noch während seines Studiums führte ihn sein Weg nach Bonn, wo er an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zusätzlich zum Jura-Studium die Fächer Geschichte und Politik belegte. Während des Referendariats besuchte er unter anderem die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.

Nach seinem Studium arbeitete Peter Beyer in der internationalen US-Kanzlei Mayer, Brown & Platt (heute Mayer Brown) in Köln, in den Sozietäten Brinks, Hofer, Gilson & Lione (Chicago, USA) sowie Murchison & Cumming (Los Angeles, USA). 2001 machte Beyer an der University of Virginia in Charlottesville, einen Abschluss als Master of Laws. Beyer lebt in Ratingen und hat zwei schulpflichtige Kinder.

Quelle: Rheinische Post (ots)