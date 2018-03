Ergebnis von SPD-Mitgliedervotum spätestens Sonntagmorgen

Das Ergebnis zum Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit der Union wird am frühen Sonntagmorgen erwartet. "Am Sonntag werden wir dann ein offizielles Ergebnis haben, das Ihr natürlich sofort erfahrt", kündigte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in Sozialen Netzwerken an. Für 9 Uhr ist am Sonntagmorgen eine Pressekonferenz zum Ergebnis des Mitgliedervotums geplant.

Nachdem der offizielle Annahmeschluss bereits am Samstag um 0 Uhr ist, soll am Samstagnachmittag um 17 Uhr ein Lkw mit den Abstimmungsunterlagen am Willy-Brandt-Haus ankommen. Um 20:45 Uhr am Samstagabend schauen Andrea Nahles und Olaf Scholz beim Öffnen und Sortieren vorbei. Das Durchzählen soll von Freiwilligen aus allen Landes- und Bezirksverbänden durchgeführt werden. Ein Notar soll das Verfahren kontrollieren. Quelle: dts Nachrichtenagentur

