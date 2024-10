Union warnt im Mindestlohn-Streit vor höheren Restaurant-Preisen

Die Union warnt vor weiter steigenden Preisen in Restaurants und Kneipen, sollte die von der SPD angestrebte Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro umgesetzt werden. "Schon jetzt schrecken Preise für ein Schnitzel von über 30 Euro viele potenzielle Gäste ab", sagte die tourismuspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Anja Karliczek, der "Rheinischen Post".

Weitere Kostenerhöhungen seien nur "sehr schwer an die Gäste weiterzugeben, gerade angesichts der wieder gestiegenen Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie", so die CDU-Politikerin. Zudem wirkten sich "teurere Lebensmittelpreise, höhere Energiekosten und gestiegene Löhne und Gehälter auf ohnehin geringen Margen der Betriebe in der Branche aus".



Eine wie jetzt von der SPD geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer würde den Strukturwandel in der Gastronomie nur beschleunigen, sagte Karliczek. "Dies führt dazu, dass gerade das gastronomische Angebot im ländlichen Raum weiter zurückgeht, mit allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur