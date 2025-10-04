Auswertung: AfD und Linke applaudieren eigenen Rednern am häufigsten

Laut dts Nachrichtenagentur zeigt eine neue Auswertung, dass AfD und Linke ihre eigenen Redner im Bundestag am häufigsten beklatschen. Die Studie vergleicht Applausmuster fraktionsweise und legt Unterschiede im Plenum offen.

Die Untersuchung wertet Protokolle und Aufzeichnungen aus und ordnet Beifall, Zwischenrufe und Lautstärke fraktionsbezogen zu. Demnach ist der Selbstapplaus in zwei Oppositionsfraktionen besonders ausgeprägt, während Koalitionsfraktionen häufiger auf Regierungsmitglieder reagieren. Methodisch bleibt relevant, wie Beifall gezählt und wie Mehrfachklatscher sowie Saalbelegung berücksichtigt werden.

Politikwissenschaftlich verweisen Forschende darauf, dass Applaus Bündnis- und Abgrenzungssignale sendet. Für die Öffentlichkeit ersetzt er keine Sachargumente, beeinflusst aber die Wahrnehmung rhetorischer Stärke. Transparente Kriterien und offen verfügbare Datensätze erleichtern die Einordnung solcher Rankings.

Quelle: ExtremNews



