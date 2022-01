„Durch und durch DDR: Merkel hat Land 16 Jahre getäuscht“

Der Chef der konservativen „Werte-Union“ innerhalb der CDU, Max Otte, hat Medienberichten zufolge Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel scharf kritisiert. „Die Dame war durch und durch DDR, ein Apparatschik“, sagte er in einer Online-Diskussion am Montag. Vor allem in den vielen Krisen während ihrer Amtszeit habe Merkel versagt. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Der Ökonom und Vorsitzende der konservativen Werte-Union, Max Otte, hat die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ vom Dienstag scharf attackiert. „Die Dame war durch und durch DDR, sie war Apparatschik, sie war Funktionär, sie war völlig sozialisiert im Sozialismus“, sagte Otte am Montagabend während einer Online-Diskussion der Werte-Union. Er bezog seine Kritik auf die Energiewende, Euro-Krise, Migration und die Corona-Politik: „Es ist mir bis heute noch unfassbar, dass ein ganzes Land sich hat von ihr – 16 Jahre oder länger sogar – täuschen lassen. Das ist ein unglaubliches Meisterwerk, was sie da vollbracht hat und das ist ein Zerstörungswerk.“ Darüber hinaus verteidigte er die sogenannten „Spaziergänge“von Kritikern der Corona-Maßnahmen hofft, dass bundesweit noch viel mehr Menschen auf die Straße gingen. „Dieses Land treibt in undemokratische Zustände“, sagte Otte. Die Meinungsfreiheit sei eingeschränkt. Und fügte hinzu: „Wir sind in einer Kulturrevolution.“ CDU-Mitglied und Volkswirt Otte gehört seit 2017 der Werte-Union an, im Mai 2021 wurde er zum Vorsitzenden des konservativen Kreises gewählt. Dieser sieht sich im Selbstverständnis als „konservative Basisbewegung innerhalb von CDU und CSU“ und zähle rund 4000 Mitglieder. Allerdings gehört die Werte-Union nicht den offiziellen Parteigliederungen der Union an, wie beispielsweise die Frauen-Union oder die Senioren-Union." Quelle: SNA News (Deutschland)