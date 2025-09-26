Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Linke fordert milliardenschweren Transformationsfonds für Autoindustrie

Linke fordert milliardenschweren Transformationsfonds für Autoindustrie

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Linkspartei oder Die Linken oder Die Linke Logo
Linkspartei oder Die Linken oder Die Linke Logo

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Linkspartei wirbt für einen Transformationsfonds, der Autohersteller und Zulieferer beim Umbau unterstützen soll, meldet die dts Nachrichtenagentur. Investitionen und Jobs sollen in Deutschland gesichert werden, berichtet FinanzNachrichten.de.

Genannt werden staatliche Beteiligungen, zinsgünstige Kredite und Garantien für Zukunftsprojekte. Der Fonds soll Qualifizierung fördern und Wertschöpfungsketten von Batterien bis Software in der EU halten. Kritiker warnen vor Fehlanreizen und fordern klare Kriterien für Förderfähigkeit.

Die Linke argumentiert, dass der Staat in strategischen Branchen vorübergehend stärkere Rollen übernehmen dürfe. Über die Finanzierung gibt es unterschiedliche Modelle, von Sondervermögen bis zu Umschichtungen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zahnte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige