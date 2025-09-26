Linke fordert milliardenschweren Transformationsfonds für Autoindustrie

Die Linkspartei wirbt für einen Transformationsfonds, der Autohersteller und Zulieferer beim Umbau unterstützen soll, meldet die dts Nachrichtenagentur. Investitionen und Jobs sollen in Deutschland gesichert werden, berichtet FinanzNachrichten.de.

Genannt werden staatliche Beteiligungen, zinsgünstige Kredite und Garantien für Zukunftsprojekte. Der Fonds soll Qualifizierung fördern und Wertschöpfungsketten von Batterien bis Software in der EU halten. Kritiker warnen vor Fehlanreizen und fordern klare Kriterien für Förderfähigkeit.

Die Linke argumentiert, dass der Staat in strategischen Branchen vorübergehend stärkere Rollen übernehmen dürfe. Über die Finanzierung gibt es unterschiedliche Modelle, von Sondervermögen bis zu Umschichtungen.

Quelle: ExtremNews



