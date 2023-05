Rezession: „Grünes Wirtschaftswunder“ treibt Deutschland in die Krise

Wie bestellt, so geliefert, so könnte man es kurz beschreiben. Denn bereits anlässlich der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr hatten die Grünen dem Wahlvolk via Plakaten ein „grünes Wirtschaftswunder“ versprochen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Und nun ist es auch da: Allerdings um einiges schneller und wesentlich heftiger, als es selbst Pessimisten befürchtet hatten. Denn absolut keiner hätte geglaubt, dass es überhaupt möglich wäre, einen der bedeutendsten Industriestaaten der Erde innerhalb von knapp eineinhalb Jahren vollends gegen die Wand zu fahren. BIP erneut gesunken Entgegen allen Märchenerzählungen von Scholz und Habeck ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt nun im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch im zweiten Quartal hintereinander gesunken . Deutschland ist damit offiziell in einer Rezession . Und das aus eigener Schuld. So hatte die Ampelkoalition schon bald durch die kontraproduktiven Russland-Sanktionen sowie aberwitzigen Klimavorgaben dafür gesorgt, dass die Energiepreise regelrecht explodierten. Enorme Verteuerungen allerorten Was die Verbraucher nicht nur direkt über höhere Heiz-, Strom- und Spritpreise zu spüren bekamen. Denn natürlich haben sich dadurch auch alle anderen Produkte verteuert. Lebensmittelpreise beispielsweise um bis zu 40 Prozent. Die drastisch gestiegenen Preise lassen wiederum die Inflation Höchstwerte erklimmen. Und da die Lohnentwicklung nicht annähernd mit ihr Schritt hält, erleben die Deutschen einen noch nie da gewesenen Reallohn- sowie Kaufkraftverlust. Die Menschen können sich immer weniger leisten. Konsum sinkt Und das macht sich bei den Einkäufen bemerkbar, besonders bei Nahrungsmitteln und Getränken, aber auch bei Bekleidung, Schuhen, Autos und Einrichtungsgegenständen. Insgesamt haben die privaten Konsumausgaben Anfang des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent nachgegeben. Und mit der sinkenden Nachfrage schließt sich der Teufelskreis. Denn sie treibt die Wirtschaft nur noch tiefer in die Rezession . Unternehmen wandern ins Ausland ab Zudem verscheucht – wie „ Tichys Einblick “ ihn bezeichnet – „Abwirtschaftsminister“ Robert Habeck immer mehr deutsche Industrieunternehmen mit seiner irrsinnigen Energie- bzw. Klimapolitik ins Ausland. Während Außenministerin Annalena Baerbock zeitgleich Milliarden deutscher Steuergelder fürs Ausland verprasst und sich rührend um den weiteren Zustrom an Sozialhilfeempfängern aus aller Welt kümmert.

Grüne ruinieren Deutschland Zudem verärgert die Hobby-Trampolinspringerin auch noch wichtige Wirtschaftspartner wie China oder Saudi-Arabien. Ob nun aus Unvermögen oder aus Absicht: Robert Habeck und seine grünen Öko-Marxisten richten Deutschland zugrunde – und zwar im Rekordtempo. Und der deutsche Staat, so Klaus-Rüdiger Mai in „Tichys Einblick“, Zitat: „ist längst zur Beute der Grünen geworden“." Quelle: AUF1.info