AfD: Wo Atomstrom für Rohrverstopfung sorgt: Grüne verblüffen mit physikalischen Sensationen

Atomstrom, der die Leitungen verstopft, böse russische Moleküle im Flüssiggas oder Supermärkte, die Energie in den Tiefkühltruhen speichern: Wann immer einer von den Grünen den Mund aufmacht, sorgt er oder sie für Stirnrunzeln, Kopfschütteln oder laute Lacher. Kein Wunder – ohne Abschluss oder Berufserfahrung fehlt einfach der nötige Bezug zum realen Leben da draußen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Größer als das Nichtwissen ist bei Habeck, Baerbock, Göring-Eckardt und Co. nur noch das Selbstbewusstsein, mit dem sie ihre kruden Theorien vor den Fernsehkameras ausbreiten.

Man führt es sich nur ungern vor Augen, aber: Diese Leute regieren unser Land! Und sie werden tatsächlich von Menschen ernstgenommen! Und genau das sorgt gerade für einen beispiellosen Niedergang unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Man ist fassungslos, wie die Grünen bei so wenig Kenntnissen innerhalb der Ampelregierung ihre Positionen immer wieder durchsetzen können. Und man möchte verzweifeln, dass ihnen niemand Einhalt gebietet, sondern alle etablierten Parteien – auch die Union! – nach ihrer Pfeife tanzen!

Es ist also an uns von der AfD, dieses irre Treiben zu beenden. Die Unterstützung aus der Bevölkerung dafür wächst immer weiter – allen Hetzkampagnen des öffentlichen Rundfunks zum Trotze. Denn während ARD und ZDF einerseits immer wieder gegen uns austeilen, ohne uns zu Wort kommen zu lassen, geben sie Habeck, Baerbock und Co. jede Menge Raum in allen Sende-Formaten – wo diese sich dann bravourös mit ihren riesigen Wissenslücken selbst demontieren."





Quelle: AfD Deutschland