Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Externer Dienstleister soll landeseigene Berliner Bühnen prüfen

Externer Dienstleister soll landeseigene Berliner Bühnen prüfen

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 07:10 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Ein externer Dienstleister soll im Auftrag der Berliner Kulturverwaltung prüfen, wo an den landeseigenen Bühnen durch Synergien noch gespart werden kann. Das geht aus einer Antwort der Kulturverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des grünen Abgeordneten Daniel Wesener hervor, die rbb24 Recherche vorab vorliegt.

Seit Februar diskutieren die Intendantinnen und Intendanten der fünf Berliner landeseigenen Bühnen (Volksbühne, Gorki-Theater, Deutsches Theater, Theater an der Parkaue, Konzerthaus) mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und der Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) im Kulturdialog über Einsparmöglichkeiten. Zur Diskussion stand bisher, die Werkstätten auszulagern, Ticketsysteme zusammenzulegen oder die Theater in einer Stiftung zusammenzufassen. Beschlüsse wurden bisher nicht gefasst.

Nun soll ein externer Dienstleister "Synergiepotenziale valide" erfassen und dafür "eine umfassende, neutrale und methodisch fundierte Analyse" vornehmen, schreibt die Kulturverwaltung in ihrer Antwort an Wesener.

Der ehemalige Finanzsenator kritisiert diesen Plan. Angesichts der erheblichen Kürzungen im Kulturbetrieb könne er nicht verstehen, warum Geld für einen teuren Dienstleister ausgegeben werde. Die Aufgaben könne die Verwaltung selbst erledigen.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte lende in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige