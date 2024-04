Mertcan Karakaya: „Wer hart arbeitet, unterstützt die AfD!“

Bereits in den 90er Jahren führte der Weg von Mertcan Karakaya aus der Türkei nach Deutschland. „Wir haben uns ja im Gegensatz zu vielen Anderen auch hier integriert!“, sagt Karakaya. Seit Jahren engagiert er sich in der AfD, unter anderem als Landesschatzmeister der AfD Bremen. Schließlich sei die AfD die einzige Partei, „die in erster Linie erstmal an unsere eigene Bevölkerung denkt!“

