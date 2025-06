Peter Felser: Sofortprogramm für den Wolf ist eine Mogelpackung

Zur Aufnahme des Wolfs in das Bundesjagdgesetz im Rahmen des Sofortprogramms der Bundesregierung teilt der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Peter Felser, Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des Bundestages, mit: „Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung, den Wolf ins Bundesjagdgesetz aufzunehmen. Um das Wolfsproblem in den Griff zu bekommen und die ökologisch wertvolle Weidetierhaltung in Deutschland zu erhalten, kommen wir um eine reguläre Bejagung des Wolfes allerdings nicht herum."

Felser weiter: "Und genau an dieser Stelle ist das ,Sofortprogramm‘ der Bundesregierung aus Sicht der AfD-Fraktion nichts anderes als eine Mogelpackung. Denn wenn der Wolf erst ins Bundesjagdgesetz aufgenommen werden kann, nachdem hierfür zunächst sein Schutzstatus heruntergestuft wurde, ergibt das Wörtchen ,Sofort‘ im Maßnahmenprogramm der Regierung keinen Sinn. Wir fordern die Bundesregierung daher auf, die rechtlichen Voraussetzungen für eine solche Bejagung umgehend zu schaffen. Insbesondere muss der Schutzstatus im Bundesnaturschutzgesetz zeitnah herabgestuft und klare jagdrechtliche Regelungen im Bundesjagdgesetz geschaffen werden. Nur so kann ein aktives Bestandsmanagement umgesetzt und der Schutz von Weidetieren dauerhaft gewährleistet werden.“ Quelle: AfD Deutschland