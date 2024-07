Habeck von Baerbock "nicht überrascht": Wirtschaftsminister sieht sich noch nicht als Kanzlerkandidat

Grünen-Vizekanzler Robert Habeck war in die Pläne seiner Parteikollegin, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock eingeweiht, wonach diese nicht erneut als Kanzlerkandidatin der Grünen antreten will. Auf die Frage, ob ihn die Ankündigung Baerbocks überrascht habe, antwortete Habeck am Donnerstag gegenüber der Tageszeitung "Neue Westfälische": "Nein, Annalena Baerbock und ich haben dauernd Kontakt.

Ich bin nicht überrascht worden." Als neuer Kandidat der Grünen fürs Kanzleramt sieht sich Habeck nach der Entscheidung Baerbocks noch nicht. "Sie sprechen mit dem Wirtschafts- und Klimaschutzminister, der auf Sommerreise in Ostwestfalen-Lippe ist", antwortete Habeck auf die Frage nach dem Grünen-Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl.

Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)