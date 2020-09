Alice Weidel in der Generaldebatte zum Versagen der Regierung

In der heutigen Generaldebatte im Deutschen Bundestag rechnete die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Dr. Alice Weidel, gnadenlos mit der verantwortungslosen und schädlichen Politik der Bundesregierung ab, die uns in Sozialismus und Not treibt.

Sehen Sie hier die Rede von Alice Weidel im Video:

Quelle: AfD Deutschland