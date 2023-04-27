Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Berlins Regierender Bürgermeister Wegner: "A 100-Verlängerung entlastet die Wohngebiete"

Freigeschaltet am 27.08.2025 um 09:29 durch Sanjo Babić
Kai Wegner (2023)
Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat den Weiterbau der A100 gelobt. Er äußerte sich am Mittwochmorgen im rbb24 Inforadio erfreut, dass nach einer sehr langen Bauzeit der Bauabschnitt 16 eröffnet werde.

Wegner sagte: "Berlin braucht eine leistungsfähige Infrastruktur. Die Stadtautobahn zieht die Verkehre aus den Wohngebieten heraus und entlastet sie."

Zur Kritik daran, dass dieser Abschnitt am Treptower Park endet, sagte Wegner, deshalb sei auch der nächste, 17. Bauabschnitt so wichtig. "Wir versuchen den Verkehr an der maroden Elsenbrücke auch über eine Ampelschaltung zu steuern. Zudem können wir die anderen Ausfahrten der A100 jetzt endlich nutzen. Auch das wird zu einer Entlastung der Anwohner führen."

Der CDU-Politiker betonte: "Mit dem Weiterbau der A100 erschließen wir nun endlich auch den Ostteil unserer Stadt viel besser. (...) Wir werden eine bessere Erreichbarkeit von Adlershof und vom Flughafen BER erleben."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)

