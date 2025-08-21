BSW will im Wahlprüfungsausschuss Neuauszählung erreichen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) dringt beim Bundestags-Wahlausschuss auf eine Neuauszählung der Bundestagswahl. "Es geht um den historischen Sonderfall eines extrem knappen Scheiterns einer Partei bei einer Bundestagswahl", sagte Parteichefin Amira Mohamed Ali der "Rheinischen Post".

"Wir haben sehr große Anomalien, systematische Auszählungsfehler und auffällig viele Verwechslungen belegen können", behauptete sie. "Ich würde mir wünschen, dass der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags eine Neuauszählung anordnet."



Eine entsprechende Stellungnahme des BSW an das Gremium sollte nach Angaben der Partei noch im Laufe des Mittwochabends eingereicht werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur