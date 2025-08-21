Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik BSW will im Wahlprüfungsausschuss Neuauszählung erreichen

BSW will im Wahlprüfungsausschuss Neuauszählung erreichen

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V.
BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V.

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) dringt beim Bundestags-Wahlausschuss auf eine Neuauszählung der Bundestagswahl. "Es geht um den historischen Sonderfall eines extrem knappen Scheiterns einer Partei bei einer Bundestagswahl", sagte Parteichefin Amira Mohamed Ali der "Rheinischen Post".

"Wir haben sehr große Anomalien, systematische Auszählungsfehler und auffällig viele Verwechslungen belegen können", behauptete sie. "Ich würde mir wünschen, dass der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags eine Neuauszählung anordnet."

Eine entsprechende Stellungnahme des BSW an das Gremium sollte nach Angaben der Partei noch im Laufe des Mittwochabends eingereicht werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kordel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige