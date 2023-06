Mads Lausten wird politischer Sekretär der SSW-Ratsfraktion

Der 25-jährige Mads Lausten wird ab dem 15. Juni 2023 neuer politischer Sekretär der SSW-Ratsfraktion. Er löst Mats Rosenbaum ab, der jetzt SSW-Ratsherr ist und sich beruflich anders orientiert hat. Mads Lausten ist Mitglied der dänischen Minderheit. Er ist gebürtiger Flensburger und in Eckernförde aufgewachsen.

Nach dem Abitur auf der Duborg-Skolen schließt er demnächst sein Studium zum Bachelor of Science in European Studies in Sonderburg ab. In seiner Freizeit hat Mads Lausten sich stark in den Organisationen der dänischen Minderheit engagiert. So war er Schulsprecher sowohl in der Jes Kruse Skolen in Eckernförde und auf der Duborg-Skolen i Flensburg, Mitglied im Vorstand der SSW-Jugend und in den letzten Jahren stark im Dachverband der dänischen Jugend- und Sportvereine, SdU, involviert. Seit 2016 ist Mads Lausten Mitglied im Vorstand und seit dem letzten Jahr stellvertretender Vorsitzender von SdU – einen Dachverband mit ca. 50 Sportvereinen und über 12.000 Mitgliedern.

Der SSW-Fraktionsvorsitzende Martin Lorenzen sagte: „Wir freuen uns sehr, einen kompetenten und engagierten jungen Menschen als politischen Sekretär für die SSW-Ratsfraktion angestellt zu haben. Mads hat trotz seines jungen Alters schon viel organisatorische und politische Erfahrung und wird mit Sicherheit stark dazu beitragen können, unsere große Ratsfraktion in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Es ist sehr wichtig, dass die vielen FreizeitpolitikerInnen der SSW-Ratsfraktion – mit bürgerlichen Mitgliedern werden wir über 20 Personen sein – professionelle Unterstützung für die politische Arbeit bekommen.“

Quelle: SSW