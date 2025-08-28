Gerold Otten: Deutschlands Sicherheit wahren, statt fremde Kriege finanzieren

Zum Besuch von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in der Ukraine erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss: „Der Auftritt von Minister Klingbeil in Kiew ist nichts weiter als eine politische Inszenierung. Deutschland ist weder personell noch materiell in der Lage, glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine abzugeben."

Otten weiter: "Ohne die USA ist ein solcher Schutz ohnehin undenkbar. Auffällig ist zudem, dass Klingbeil keinerlei konkrete Vorstellungen zur Ausgestaltung dieser Garantien benannt hat.

Stattdessen reist ein Finanzminister in ein Kriegsgebiet, um offenbar über die Finanzierung weiterer Waffenkäufe zu sprechen – bezahlt vom deutschen Steuerzahler. Für die AfD-Fraktion ist klar: Unsere Aufgabe ist es, die eigene Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität zu wahren – nicht, fremde Kriege zu finanzieren.“

Quelle: AfD Deutschland