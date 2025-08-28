Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Gerold Otten: Deutschlands Sicherheit wahren, statt fremde Kriege finanzieren

Gerold Otten: Deutschlands Sicherheit wahren, statt fremde Kriege finanzieren

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 08:43 durch Sanjo Babić
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland

Zum Besuch von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in der Ukraine erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss: „Der Auftritt von Minister Klingbeil in Kiew ist nichts weiter als eine politische Inszenierung. Deutschland ist weder personell noch materiell in der Lage, glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine abzugeben."

Otten weiter: "Ohne die USA ist ein solcher Schutz ohnehin undenkbar. Auffällig ist zudem, dass Klingbeil keinerlei konkrete Vorstellungen zur Ausgestaltung dieser Garantien benannt hat. 

Stattdessen reist ein Finanzminister in ein Kriegsgebiet, um offenbar über die Finanzierung weiterer Waffenkäufe zu sprechen – bezahlt vom deutschen Steuerzahler. Für die AfD-Fraktion ist klar: Unsere Aufgabe ist es, die eigene Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität zu wahren – nicht, fremde Kriege zu finanzieren.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte torweg in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige