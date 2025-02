Ralf Stadler: Altparteien kümmern sich um Cannabis und Shisha-Bars – Nur die AfD möchte Raucherkneipen in Bayern zulassen!

In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus stellte die AfD-Fraktion den Antrag „Wirtshaussterben aufhalten – Spezielle Raucherlokale gestatten“. Darin forderte sie, das Rauchen in spezialisierten gastronomischen Betrieben, ähnlich wie in anderen Bundesländern, unter bestimmten Voraussetzungen zu erlauben. Obwohl die Ausschussmitglieder mehrheitlich betonten, wie sehr ihnen die heimische Gastronomie am Herzen läge, wurde unser Antrag abgelehnt.

Ralf Stadler, der tourismuspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, kommentiert das wie folgt: „CSU und Grüne begeistern sich für die immer zahlreicher werdenden Sisha-Bars, die eine orientalische Subkultur mit all ihren negativen Begleiterscheinungen fördern. Und die SPD-geführte Ampelregierung legalisierte den Cannabis-Konsum. Alle selbsternannten ‚Demokraten‘ lehnen althergebrachte Raucherkneipen für einheimische Raucher jedoch ab. Gesundheitliche Gründe werden die Altparteien wohl kaum zu ihrer Blockade unseres Antrags veranlasst haben. Schließlich war ihnen die Gesundheit der Bürger etwa bei der experimentellen mRNA-Impfung auch nicht so wichtig. In einer freiheitlichen Gesellschaft sollte es möglich sein, dass eine Minderheit ihrem Laster eigenverantwortlich frönt, wenn andere dadurch nicht belästigt werden. Ein bisschen mehr ‚Liberalitas Bavariae‘ als Ausdruck bayerischer Gemütlichkeit täte uns und den Wirten, die spezielle Raucherlokale betreiben möchten, sicherlich gut. Aber für bayerische Gastlichkeit steht eben nur noch die AfD.“ Quelle: AfD Bayern