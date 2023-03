Brandner: Folgen der Impfpflicht: Die Bundesregierung hat keine Ahnung!

Zuerst mangelte es an Aufklärung, jetzt an Aufarbeitung: Die Bundesregierung hat keine Ahnung, was sie mit ihrer „Einrichtungsbezogenen Impfpflicht“ alles angerichtet hat. Weder weiß man, wie viele Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich wegen der drohenden Zwangsinjektion ihren Job gekündigt haben, noch ist bekannt, wie viele Bundeswehrsoldaten an den Folgen zu tragen haben.

Stephan Brandner, stellvertretender Sprecher der Alternativen für Deutschland und Abgeordneter im Bundestag, hat der zuständigen Staatssekretärin im Gesundheitsministerium in der Fragestunde im Bundestag auf den Zahn gefühlt – und ist fassungslos, welche Antworten er bekommt. Quelle: AfD Deutschland