Verfassungsschutz warnt vor Radikalisierung der Querdenker-Szene

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt vor einer weiteren Radikalisierung des sogenannten Querdenker-Milieus. "In der Tat müssen wir damit rechnen, dass diese Art von Staatsfeinden sich selbst radikalisiert, dass die sich zukünftig weitere Themen suchen werden", sagte er RTL.

Haldenwang weiter: "Wir kennen viele Protagonisten schon von den Pro-Pegida-Demonstrationen." Die gleichen Akteure habe man dann auch erlebt im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, so Haldenwang. "Und ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt das Ukraine-Thema genutzt wird, um Anschluss zu finden. Anschluss an die bürgerliche Mitte", sagte der Verfassungsschutz-Chef.

Quelle: dts Nachrichtenagentur