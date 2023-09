SSW-Politik für Flensburg

100 Tage nach der Kommunalwahl hat die grőßte Ratsfraktion Flensburgs die politische "Saison" nach der Sommerpause mit einer Klausurtagung in Leck gestartet.

Dazu sagte der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion Martin Lorenzen: „Unser tolles SSW-Team hat dabei viele wichtige Themen fűr Flensburg angesprochen und politische Initiativen fűr das nächste Jahr diskutiert. Als Sofort-Initiative will die Fraktion, dass endlich an allen Flensburger Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen zum Schutz unserer Kinder Tempo 30-Zonen eingefűhrt werden. Ausserdem haben wir darűber gesprochen, wie wir die Bűrgerinnen und Bűrger in diesen Zeiten hoher Inflation entlasten können - z. B. mit einen Teil der Űberschűsse der Stadtwerke.

Wie finanzieren wir die vielen notwendigen Investitionen fűr Schulen, Kitas, Feuerwehrwache, Sozialticket, Ausbau ŐPNV sowie fűr soziale und kulturelle Projekte? Wie schaffen wir mehr Platz in den Schulen? Wie setzen wir die Sozialstrategie der Stadt sinnvoll um? Wie gestalten wir den Klimawandel und die notwendige Verkehrs- und Energiewende sozial gerecht? Wie entwickeln wir die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden und mit Dänemark? Wie verbessern wir die Zuganbindungen fűr Flensburg, z.B. mit einem Fernbahnhof Weiche? Wie bekommen wir eine attraktivere und effektivere Verwaltung und ein transparentes Rathaus mit noch mehr digitalen Angeboten, wo mehr Mitarbeiter die die dänische Sprache beherrschen? Wie unterstűtzen wir die heimische Wirtschaft und ziehen neue Unternehmen an? Wie bekommen wir mehr Parkplätze und ein digitales Parkleitsystem fűr Touristen, Pendler und Anwohner und vieles mehr.“

Viele Vorschläge und Ideen wurden diskutiert und werden demnächst in die Ratsarbeit des SSW eingebracht. Dazu ernannte die SSW-Ratsfraktion folgende politische Sprecher für die Fachgebiete:

Finanzpolitischer Sprecher: Martin Lorenzen

Sozialpolitischer Sprecher: Dirk Jäger

Bildungspolitischer Sprecher: Jannik Beyer

Jugendpolitischer Sprecher: Mats Rosenbaum

Kulturpolitscher Sprecher: Daniel Dürkop

Sprecher für Sicherheit u. Ordnung: Rainer Schöpp

Planungs- und umweltpolitischer Sprecher: Glenn Dierking

Gleichstellungspolitische Sprecherin: Michaela Blumenberg

Quelle: SSW