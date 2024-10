Union rutscht in Wählergunst auf 30 Prozent ab

Die Union rutscht in der Wählergunst weiter ab und verliert im Vergleich zur Vorwoche erneut einen Punkt an Zustimmung. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf den aktuellen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa.

Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl kämen CDU/CSU nur noch auf 30 Prozent. Vor einigen Wochen waren es noch 33 Prozent gewesen.



Die SPD verliert ebenfalls einen Punkt und kommt auf 15 Prozent. Die AfD bleibt unverändert bei 19 Prozent, die FDP bei vier Prozent. Die Grünen können einen Punkt auf elf Prozent zulegen. Die Linke verharrt bei drei Prozent, das BSW hält seine neun Prozent. Sonstige Parteien können neun Prozent (+ 1) der Stimmen auf sich vereinen.



Datenbasis: Für die Erhebung befragte Insa insgesamt 1204 Personen vom 21. bis 25. Oktober 2024. Quelle: dts Nachrichtenagentur