Springer: Politik der Ampel-Regierung treibt immer mehr Fachkräfte ins Ausland

Die aktuelle Zahl deutscher Fachkräfte, die mitsamt ihrer Familien Deutschland verlassen, nimmt massiv zu. Im Süden Dänemarks ist der Zuzug durch Deutsche allein in den vergangenen vier Jahren um 80 Prozent gestiegen, wie der NDR berichtet. Als Grund für ihre Entscheidung geben die Auswanderer die schlechten Lebensbedingungen in ihrer Heimat an: In Deutschland finden sie keinen günstigen Wohnraum und sind unzufrieden mit der Migrationspolitik sowie der hohen Steuer- und Abgabenlast.

Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, René Springer, teilt dazu mit: „Das Totalversagen der Ampelregierung in der Wirtschafts-, Sozial- und Migrationspolitik ist eine wesentliche Ursache dafür, dass immer mehr deutsche Fachkräfte ins Ausland abwandern. Um den Mangel an Fachkräften auf unserem Arbeitsmarkt nicht weiter zu verschärfen, muss die Regierung alles daransetzen, die Abwanderung deutscher Fachkräfte zu stoppen. Als AfD-Fraktion fordern wir daher eine Kehrtwende in der Wirtschafts-, Sozial- und Energiepolitik, um unsere Bürger zu entlasten und in Deutschland zu halten. Außerdem fordern wir ein Ende der ungesteuerten Armutsmigration, damit Deutschland wieder zu einem lebenswerten Ort wird.“ Quelle: AfD Deutschland