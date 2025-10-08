Technik der Sozialversicherung: Höhere Bemessungsgrenzen treffen obere Einkommen

Mit der jährlichen Rechengrößen-Verordnung steigen 2025 die Beitragsbemessungsgrenzen in GKV/Rente – Gutverdiener zahlen damit mehr. Das Verfahren ist Routine, die Entlastung Ost/West entfällt dauerhaft.

Haushaltsrelevant sind zwei Effekte: kurzfristig höhere Einnahmen der Kassen, langfristig höhere Rentenansprüche für Betroffene. Für die Debatte mischen sich Sachpolitik (Indexierung) und Symbolik („Mehrbelastung der Leistungsträger“) – die echte Steuerungsfrage bleibt die Ausgabenentwicklung im Gesundheitswesen. Quelle: ExtremNews