Bär: Bundespräsidentin kommt wohl vor GTA VI

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) schließt sich der Forderung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) nicht an, wonach das nächste deutsche Staatsoberhaupt eine Frau sein müsse.

"Der Bundespräsident ist noch zwei Jahre im Amt und dann möge die Beste oder vielleicht auch der Beste gewinnen", sagte Bär den Sendern RTL und ntv. Sie wolle sich überraschen lassen. In den vergangenen Jahren habe sie geärgert, dass immer dann eine Frau aufgestellt worden sei, wenn man wusste, dass sie keine Mehrheit hat.



"Dass es mal Zeit wird für Frauen in allen Ämtern, das finde ich schon", so Bär und fügte noch einen Satz hinzu, der auf eine sehnsüchtige Erwartungshaltung unter Computerspiel-Fans anspielt: "Wahrscheinlich wird eher eine Frau Bundespräsidentin, bevor GTA VI rauskommt."



Die GTA-Reihe gehört zu den meistverkauften Computerspielen im Netz, der vergangene Teil 5 ist allerdings schon zwölf Jahre alt. Seit kürzlich der Starttermin für die neue Version auf das kommende Jahr verschoben worden ist, überschlägt sich das Netz mit Ideen, welche Probleme der Welt vermutlich zuvor noch gelöst werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur