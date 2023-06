Kreistag Rendsburg-Eckernförde: SSW holt sechstes Kreistagsmandat

Bei der Nachwahl am 11. Juni 2023 gewann der SSW im Wahlkreis 22 - Eckernförde-Nord - mit 18,1% Stimmenanteil ein sechstes Mandat für den Kreistag Rendsburg-Eckernförde hinzu. Mit nur 1,5% Stimmenanteil hinter der CDU fuhr der SSW mit Wahlkreiskandidat Rainer Bosse das drittstärkste Wahlergebnis im Eckernförder Norden ein.

Der SSW erhielt somit insgesamt 9,2% aller abgegebenen Wählerstimmen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Mit dem Einzug von nun sechs Abgeordneten in den Kreistag bildet der SSW dort die viertstärkste Fraktion. Damit hat der SSW seine Mandatsanzahl im Vergleich zu 2018 verdreifacht.

SSW-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Jette Waldinger-Thiering zum historisch hohen Wahlerfolg: „Ich bin überwältigt von diesem sensationellen Ergebnis. Die Wähler nehmen unsere gute politische Arbeit in den Kommunen und Kreisen, im Landtag und Bundestag wahr. Zudem haben wir einfach einen guten Wahlkampf gemacht. Nun gehen wir zügig an die Arbeit. Denn wir möchten dem Vertrauen, dass uns entgegengebracht wurde, zu unser aller Wohl gerecht werden.“



Als Folge des herausragenden Wahlergebnisses kommen neue Aufgaben und Ämter. Der frisch gewählte, neue und bisherige Vorsitzende der SSW-Kreistagsfraktion, Dr. Michael Schunck, wurde in der ersten konstituierenden Sitzung am 9. Juni 2023 zum 3. stellvertretenden Kreispräsidenten gewählt. Dies ist das erste Mal, dass dieses Spitzenamt im Kreistag Rendsburg-Eckernförde von einem SSW-Politiker wahrgenommen wird. „Das in mich gesetzte Vertrauen ehrt mich sehr und ist Anerkennung für unsere harte Arbeit der letzten fünf Jahre“, so Dr. Michael Schunck. „Ich freue mich auf die kommende Kreistagsarbeit mit einem so bunt gemischten Team. Die Zusammensetzung unserer Fraktion ist ein klares Abbild unserer Gesellschaft. Frauen und Männer wurden gleichermaßen berücksichtigt sowie jüngere und ältere Menschen mit unterschiedlichstem beruflichen Hintergrund und sozialem Status. Beste Voraussetzung für eine engagierte und starke Fraktion. Wir sind bereit loszulegen!“

Neben Dr. Michael Schunck ziehen für den SSW Sascha Nehmert und Godber Andresen als stellvertretende SSW-Fraktionsvorsitzende sowie Sonja Schaedla, Chantal Angelika Jehle und Rainer Bosse in den Kreistag Rendsburg-Eckernförde ein.

Quelle: SSW