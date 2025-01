NRW-SPD gegen Komplettumzug der Bundesregierung nach Berlin

Der NRW-Landesvorsitzende der SPD, Achim Post, hat sich entschieden gegen einen Umzug der verbliebenen Ministerien von Bonn nach Berlin ausgesprochen. "Die vom regierenden Bürgermeister Berlins inszenierte Debatte über die Zusammenlegung der Regierungsbehörden in Berlin ist eine alte Kamelle, die pünktlich zum Wahlkampf hochgezogen wird", sagte Post der "Rheinischen Post".

"Die NRW-SPD hat die Tausenden Fachkräfte in den Bonner Regierungsbehörden fest im Blick, die bei einer Verlagerung ihres Arbeitsplatzes aus ihrem Lebens- und Wohnumfeld gerissen würden." Die Teilung der Regierungsbehörden habe sich in vielerlei Hinsicht bewährt, sagte der SPD-Landeschef.



"Die nordrhein-westfälische SPD bekennt sich klar zum Bonner Regierungssitz und wird mit aller Kraft für ihn kämpfen - darauf können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen verlassen."

